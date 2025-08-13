Video ¡Última hora! Este es el equipo de la Liga MX que está cerca de 'rescatar' a JJ Macías

José Juan Macías, delantero mexicano, está cerca de fichar con los Pumas de la UNAM, uno de los equipos más activos en el mercado veraniego dentro de la temporada del futbol de estufa para el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Acorde con Rodrigo Celorio, reportero de TUDN, un acuerdo para la llegada de JJ Macías a Pumas está cerca, club al cual llegaría gratis al tratarse de un jugador con carta libre.

JJ Macías se ha mantenido inactivo en su carrera después de su salida de Santos Laguna, todo después de que tampoco lograra quedarse en el Valladolid de España, equipo en el que se probó.

Santos Laguna fue su último equipo a principios de este 2025 en lo que fue la culminación de un tortuoso periodo con los laguneros en donde las lesiones le impidieron trascender.

Macías era uno de los delanteros más prometedores de su generación. Tuvo un breve paso en el futbol europeo, específicamente con el Getafe de LaLiga, aunque no pudo trascender.

A raíz de su lesión de ligamento cruzado, su carrera ha ido en declive, además de una serie de lesiones que le impidieron volver a plenitud. Su último partido completo lo jugó con Chivas en 2022.

PUMAS TODAVÍA NO CIERRA EL MERCADO Y TIENE EN MENTE TODAVÍA OTRO REFUERZO



Además de la posible llegada de José Juan Macías, Pumas no descarta la llegada de otro elemento del extranjero en un mercado que ha sido muy movido para los de la UNAM y en donde destaca la incorporación de Aaron Ramsey y Keylor Navas.

Acorde con Rodrigo Celorio, la escuadra universitaria tiene en mente incorporar a otro elemento del extranjero, aunque solamente en caso de que el peruano Piero Quispe se vaya de la institución y libere una plaza de extranjero.