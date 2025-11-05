Video En Monterrey felicitan a 'La Hormiga' González, pero buscan anularlo

Ricardo 'Rica' Chávez sabe que Rayados no puede darse el lujo de dejar ir puntos frente a Chivas en la Jornada 17 del Apertura 2025 pese a ya estar clasificados directamente a la Liguilla con sus 31 puntos.

Y para ello la clave para el defensor es que Armando 'La Hormiga' González no anote. Esto pese a que ve con buenos ojos que un mexicano se mantenga en la disputa del campeonato de goleo hasta la última fecha con 11 tantos.

"La delantera de Chivas, Armando ('La Hormiga' González está muy bien. Es bueno para el futbol mexicano que haya jóvenes destacando en esas posiciones tan competidas. Lo felicito por su torneo, pero esperemos que el sábado no anote”, explicó a la prensa Chávez.

Y añadió como espera que se de el duelo ante Guadalajara.

“Sabemos que Chivas es un equipo que presiona alto, intenso, con jóvenes que buscan recuperar la pelota lo más cerca posible del arco rival"

"Nosotros también tenemos nuestra planeación y forma de jugar, con la que podemos sacar rédito de esas fortalezas que ellos tienen", mencionó.

Por otro lado, pese a que en Monterrey no le ganaron a ninguno de los cuatro clubes que encabezan el apertura 2025 y se ubican justamente en el quinto lugar, Rica sigue viendo al conjunto como contendiente al título.

"Nos sentimos igual de contendientes. Desde el inicio teníamos un objetivo y metas claras. Hoy estamos igual o más unidos que nunca.

"Las etiquetas o formas de ver el torneo son externas. Dentro del grupo sabemos que hay trabajo, compromiso, objetivos y dedicación. Eso es lo que nos mantiene contendientes", finalizó.

Rayados viajará a Guadalajara para enfrentar a Chivas dentro de la Jornada 17 de la Liga MX en duelo que se celebrará el sábado 8 de noviembre en el Estadio Akron.