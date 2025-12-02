    Liga MX

    Xolos vuelve al ser el centro de atención por su cancha, hay molestia en los clubes

    El pasto sintético del Estadio de Tijuana genera polémica en diferentes equipos de la Liga MX.

    Alonso Ramírez.
    En la Liga MX solo hay un equipo que tiene en su cancha pasto sintético, esa escuadra es la de Xolos de Tijuana, algo que volvió a generar polémica y molestia en los demás clubes.

    En ese campo sacaron ventaja en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 ante Tigres, resultado que no pudo mantener en la vuelta y terminaron eliminados de la Liguilla.

    Francisco Arredondo nos comentó que “hay inconformidad en los clubes, sobre todo cuando les toca ir a visitar a Xolos de Tijuana, porque es la única cancha sintética en todo el Futbol Mexicano, para algunos jugadores sienten que no está realmente cuidada, no está bien tratada y eso ha generado algunos problemas”.

    “Hay clubes que no llevan a sus principales figuras, como fue el caso de Toluca en la fase regular, que no llevó a Paulinho, ahí es donde se lesiona (Alexis) Vega, tuvieron que sacarle líquido de la rodilla. La palabra exacta que me dieron fue, esa cancha se ha vuelto muy peligrosa”.

    La elección del pasto sintético se debe a que el terreno original se construyó sobre una zona con aguas termales, lo que hacía imposible el crecimiento del pasto natural.

    Esa fue una de las lesiones que ha padecido Alexis Vega en los últimos meses, ahora peligra su participación en las semifinales por una nueva lesión, esta diferente a la que lo dejó fuera los últimos partidos del Apertura 2025.

