Video Ni de Armani ni de Versace, ‘Loco’ Abreu celebra triunfo pese a diferencia de nómina

Sebastián ‘Loco’ Abreu, director técnico de Xolos de Tijuana, destacó en conferencia de prensa el triunfo frente a Tigres en el partido de ida de Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025 pese a la disparidad de nóminas entre ambas escuadras.

El conjunto _fronterizo se impuso 3-0 en el Estadio Caliente de cara al duelo de vuelta de este sábado en el Volcán, donde los felinos deberán ganar por diferencia de tres goles o más para clasificar a las Semifinales del futbol mexicano.

“No estamos entrando por la puerta de atrás de la fiesta, no. Nos dieron invitación para venir de frac, poder tomar champagne y poder bailar igual que los otros que están. Que obviamente que mi traje es más económico que de los otros, que es Armani o Versace, pero estoy en la fiesta bailando también junto con ellos”, indicó en rueda de prensa.

‘LOCO’ ABREU DESTACA EL NÚMERO DE MEXICANOS CON LOS QUE JUEGA LA LIGUILLA

El estratega uruguayo de Xolos también destacó, y pidió a la prensa resaltarlo, la forma en la que afronta la Fase Final de la Liga MX Apertura2025, pues contra Tigres salió con una alineación titular con ocho futbolistas mexicanos, algo poco habitual en estos tiempos.

“Por ahí seguramente ahora con este resultado se posicione mucho más a los chicos de lo que vienen haciendo, ocho mexicanos tenemos nuevamente, vuelvo a repetirlo por que veo que se toma normal y no es normal en el futbol mexicano que haya ocho mexicanos jugando en estas instancias. Y cómo están jugando, en el nivel que están jugando.

“Los que estamos acá tenemos que ayudarlos. No digo que sean hinchas de Xolos porque ustedes (prensa) tienen obviamente que cumplir una función; pero cuando las cosas se están dando, mandar esa palomita mensajera con el poder que tienen de comunicación de ver cómo los mexicanos están levantando la mano para hacer esta campaña que están haciendo”, solicitó ‘Loco’ Abreu.

Asimismo, el estratega de Tijuana, que clasificó a la Liguilla del Apertura 2025 vía Play-In, admitió que pese a no ser favoritos, demuestra su calidad y nivel futbolístico para sacar los resultados, pese a que también hay una diferencia importante en el valor de las plantillas actuales.

“No ser favorito lo único que te da a nivel grupo es mostrar futbolísticamente que el equipo puede competir aunque no sea favorito y esos 40 millones de dólares de diferencia con el otro el futbol lo puede emparejar, como muchas veces ha sucedido.

“Capaz que otros deportes lo presupuestos marcan la diferencia, pero en el futbol cuando tienes un equipo convencido, comprometido, sabiendo lo que somos, porque somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, se ven este tipo de situaciones de las cuales potencias individualmente al jugador que tiene ese nivel futbolístico y agregar la otra parte necesaria que es entregar el plus ofensivo porque no solo se juega con pelota, sin pelota tienes que obstruir las posibilidades del rival”, remató Sebastián Abreu.