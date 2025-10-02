Video El secreto de Keylor Navas para mantenerse a plenitud a los 38 años!

Jugar futbol de manera profesional a los 38 años de edad es algo que pocos atletas logran hacerlo y hacerlo de forma cómo lo ejecuta bajo los tres palos e l arquero Keylor Navas, resulta complicado de encontrar en el deporte.

El arquero de Pumas reconoce que estar agradecido con Dios, ya que no ha tenido lesiones graves que comprometan su carrera. “Con mi llegada al Madrid tuve la oportunidad de convivir con futbolistas profesionales como Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Modric, etc., que se cuidaban de una manera diferente a lo que uno podría pensar”, señala Navas.

PUBLICIDAD

“Traté siempre de ser profesional, pero con ellos fue como afinar los detalles, poner todo al máximo. Opté por invertir en mi preparación, como una cámara hiperbárica en casa y aparatos que sirvan para la recuperación. Dieta, ejercicios, fisioterapia y al final te das cuenta de los cambios”, agrega el arquero.

En el futbol no hay secretos, hay trabajo.

A Costa Rica no le convienen cambios en la dirección técnica

Con respecto al accionar de la selección tica, el arquero reconoce que no hay margen de error y se tiene que sumar en los próximos partidos, para estar en la Copa del Mundo. “Tenemos el respaldo de Miguel Herrera y directiva para ir a ganar a Honduras”.

“El puesto de Miguel Herrera no estuvo en riesgo, se ha trabajado bien y cambiar de entrenador a falta de cuatro partidos, no sería la mejor decisión. Para mi y los compañeros el que esté con nosotros es una alegría”, concluyó.