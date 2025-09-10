    Clásico América vs. Chivas

    El peso del VAR en la definición del Clásico América vs. Chivas

    ¿Se robará el protagonismo en el partido de la Jornada 8?

    Por:
    TUDN
    Video La intervención del VAR en el Clásico América vs. Chivas

    El Clásico América vs. Chivas podría contar con un amigo o enemigo en el VAR de cara al partido de la Jornada 8 del Apertura 2025 de Liga MX.

    De acuerdo con datos de Ricardo Salazar, el Clásico Nacional ha tenido solo 9 decisiones con ayuda del VAR desde que el sistema se implementó en la Primera División de México.

    Las dos primeras decisiones del VAR en el Clásico se dieron en el partido entre América y Chivas del Apertura 2019 con Fernando Guerrero como el árbitro central.

    'El Cantante' recurrió al VAR al minuto 67 por una entrada de Fernando Beltrán sobre Andrés Ibargüen en el área. Sin embargo, el árbitro no encontró elementos para marcar penal y se reanudó con un tiro de esquina.

    En la siguiente jugada, Guerrero señaló penal a favor de América por una mano de Miguel Ponce; La consulta con el VAR ayudó a ratificar la pena máxima.

    En aquel Clásico, Chivas terminó con 9 jugadores por la protesta de Alan Cervantes en dicha decisión y el juego también es recordado por la fuerte entrada de Antonio Briseño sobre la pierna derecha de Giovani dos Santos.

    América, entonces dirigido por Miguel Herrera, goleó 4-1 a Chivas con goles de Henry Martín, doblete de Sebastián Córdova, y el penal de Víctor Aguilera.

    PRECIOS DE BOLETOS PARA EL CLÁSICO AMÉRICA VS. CHIVAS JORNADA 8

    • Preferente sur $550
    • Cabecera norte $650
    • Cabecera sur $650
    • Preferente lateral $750
    • Platea lateral (esquinas) $850
    • Platea lateral (central alta) $950
    • Platea lateral (central baja) $1,000
    • Especial club (techado) $1,700

