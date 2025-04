“Soy un tipo que entiende así la vida, tengo que aprender y mejorar, crecer y no ser así… tengo la fortuna de contar con gente en el club como Mejía Barón que ayer nos hablamos y me jaló los pocos pelos que me quedan, pero lo tomo de la mejor manera y sé que quiere lo mejor de mí y que sepan que no hay mala intención”