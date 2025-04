Efraín Juárez, director técnico de Pumas, señaló en conferencia de prensa posterior al partido ante Tigres que le gusta que sus jugadores “se puteen” entre ellos al momento del encuentro, pues eso significa que no están conformes y luchan por mejorar, así como el nivel de competencia que existe al interior del club.

“Es futbol, qué bueno que les interesa y que se reclamen, imagínate si no les importara; me encanta, me encanta mi equipo. Me encanta que se puteen entre ellos porque eso quiere decir que les interesa y obviamente es futbol, los que entendemos y sabemos de esto, es parte de esto”.

Publicidad

“Es como la familia, con nuestros hermanos nos puteamos, nos pegamos, pero siempre que venimos al vestidor nos abrazamos y es lo que pasó hoy, acabamos de regresar, nos abrazamos y con una nueva oportunidad para poder hacer bien las cosas pensando en los objetivos que nos planteamos llegando”, indicó el estratega felino.

Pumas perdió frente a Tigres en el cierre del torneo regular de la Liga MX Clausura 2025, aún así logró clasificar al Play-In como décimo en la tabla de posiciones, algo que a decir de Efraín Juárez es mérito de su equipo y no de Chivas, que no logró ganar el Clásico Tapatío para avanzar.

“Hicimos un bastante bueno en una cancha complicada y que al final nos da para estar pensando en Play-In, un objetivo que teníamos claros, era bien complicado. Hoy merecemos estar ahí, nadie nos ha regalado nada. Tenemos una oportunidad importante, adentro los jugadores lo entienden, veremos qué pasa en los siguientes días.

“Llegamos al último partido con la oportunidad en nuestras manos, no de nadie más, después el partido y las circunstancias dan otra. Estamos ahí no por Chivas, sino por nosotros, hicimos 11 puntos en siete partidos cuando teníamos 11 puntos en 11 partidos. Estamos por nosotros, no por nadie más, con mucha ilusión, pero tranquilos entendiendo que hay que mejorar y a ver para qué nos alcanza”.

EFRAÍN JUÁREZ DEFIENDE SU PERSONALIDAD COMO DT DE PUMAS

El estratega del conjunto universitario afirmó que se encuentra en el equipo de sus amores, pero su personalidad frontal y con groserías es algo típico en él y no es que desee imitar a alguien más, por lo que aprovechó para sacar sus credenciales.

Publicidad

“Muy centrado, A veces dicen que digo groserías y me quiero parecer a alguien más. No me quiero parecer a nadie, soy Efraín Juárez, campeón en MLS, Colombia, Bélgica. A ver qué pasa en México, ojalá que nos alcance, no me quiero parecer a nadie”, remató el estratega de Pumas rumbo a la Fase Final del Clausura 2025.