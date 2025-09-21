    Pumas UNAM

    ¡Efraín Juárez no duerme en Pumas por ver TikTok!

    El técnico respondió a sus críticos de una forma inusual tras el empate entre Pumas y Tigres.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video La insólita confesión en Pumas: Efraín Juárez no duerme por ver TikTok

    Efraín Juárez soltó una insólita declaración luego de que Pumas y Tigres empataran a un gol en el Estadio Olímpico Universitario en la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025.

    En respuesta a sus críticos, Juárez reconoció ser “chismoso”, ya que lee y escucha todo lo que se habla de su equipo, sobre todo el funcionamiento.

    En ese sentido, el técnico de Pumas dijo que incluso no ha llegado a dormir por ver programas de televisión o análisis en redes sociales como Instagram o TikTok.

    “Soy chismoso, veo todos los programas, leo todo, veo Instagram, TikTok, todo, todos los días, no duermo por andar viendo eso. Hablaban de que no nos habíamos enfrentado a un rival de jerarquía, me parece que es una falta de respeto a todos los rivales que nos hemos enfrentado”, declaró.

    Luego, Juárez invitó a sus críticos a Cantera: “Mi equipo no juega bien dependiendo quién esté en frente, mi equipo juega bien siempre y al que no crea que eso, vengan, los invito a la Cantera y les explico por qué creo que mi equipo juega muy bien al futbol”.

    Por otra parte, Efraín Juárez destacó el gol de José Juan Macías ante Tigres, su segundo tanto en tres partidos desde que llegó a Pumas en medio de las críticas por sus antecedentes de lesiones.

    “Para eso trajimos a JJ, sabíamos de su calidad, estoy muy orgulloso de tener dos centros delanteros mexicanos. Nosotros representamos a una institución que le da segundas oportunidades a toda a esa gente que ha pasado en la UNAM”, señaló.

    Video Al borde del llanto, JJ Macías habla tras su segundo gol al hilo

