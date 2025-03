“Eso no lo puedes comprar. El arrastre, no. No te puedes comprar que más allá de si le vas o no a los Pumas, prendas la tele porque quieres ver a los Pumas. Eso no se compra. Eso no porque tarda años, porque es un arraigo y eso es la grandeza para mí”, sentenció el nuevo entrenador de Pumas.