“Es una situación que como club no estaba contemplada porque esa posición la teníamos cubierta, vinieron de España, se llevaron al portero titular (Alex Padilla) y tenemos que tomar decisiones. No pasa nada, 17 años, muy feliz, parte del aprendizaje, ¿cuesta? sí, ¿duele? sí, pero ya está, no hay nada más que decir”, añadió Juárez.

‘Conejo’ Pérez aconsejó a Efraín Juárez sobre Rodrigo Parra

“El otro día me habló un gran amigo, el Conejo (Pérez), que le mando un gran saludo, me habló el viernes y me decía ‘no hay un portero que no la haya cagado’, yo no conozco uno en el mundo.