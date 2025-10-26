Efraín Juárez da polémica declaración tras la crisis que vive en Pumas

Video Efraín Juárez compara lo que vive en Pumas con la Franja de Gaza

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, quedó en el centro de la controversia tras las declaraciones ofrecidas en conferencia de prensa posterior al empate 1-1 frente a León, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Ante la pregunta sobre la presión que enfrenta por los abucheos de la afición y los resultados negativos, Juárez respondió con una comparación que generó debate.

“ Presión es estar en Gaza y que no sabes si vas a vivir o morir. Presión es que no tengas trabajo, que llegues a tu casa y tengas que alimentar a tres niños y a tu mujer y no tengas trabajo, no tengas qué llevarles de comer”, señaló el técnico universitario.

El estratega añadió que su labor al frente del club es un privilegio más que una carga. “ Creo que somos muchos los que hemos sentido la verdadera presión de la vida y aquí es un privilegio, soy un privilegiado de representar a esta institución, un privilegiado de estar en esta silla, que la adoro, que estoy feliz, que estoy tranquilo, que la entiendo, que la disfruto; todavía no me salen tantas canas”, expresó.

Pumas tiene muy pocas opciones de entrar a la Liguilla del Apertura 2025

Pumas acumula siete encuentros sin ganar, con su última victoria registrada el pasado 12 de septiembre ante Mazatlán. En León, un gol de José Juan Macías en tiempo agregado evitó la derrota y selló el empate a un gol.