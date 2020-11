Edwin Hernández sobre Javier 'Chofis' López: "se le ha sobrevalorado"

“Tiene mucho que dejé de hablar con él por su tema psicológico, porque sí es un chavo futbolísticamente es muy bueno, tiene cualidades que muchos jugadores no tienen, pero le falta mucho alguien que le ayude en ese sentido. Hay etapas de madurez como jugadores, pero hay un dicho que dice que ‘hay maderas que no agarran barniz’.

“Sabemos que lo más fácil como profesionales, es cuidarse, no cometer estupideces porque estás en una institución en la cual todo mundo te conoce y desde la alimentación, porque sabemos que no tiene autodisciplina para controlar lo que te comes y siendo un jugador profesional cuando se espera mucho de ti. Sí, se le ha sobrevalorado a él porque es un gran jugador (Chofis López), pero siempre lo he dicho que nadie es tan indispensable. A veces también es bueno que desde hace mucho le hayan dado la oportunidad de salir”, comentó para La Chorcha Deportiva.