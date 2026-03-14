Liga MX Gol de Diego Abreu y así fue el festejo con papá Loco Abreu en el León vs. Tijuana El delantero mexicano de Xolos anotó en el Estadio León y la celebración la hizo junto a lado de su papá, el DT de Tijuana.

Video ¡Gool del ‘Loquito’ Abreu! Define de forma magistral para 0-2

León vs. Tijuana se enfrentaron como parte de la Jornada 11 de la Liga MX Clausura 2026 en El Bajío y apenas en el primer tiempo el conjunto de la frontera se puso al frente con dos goles por medio de Kevin Castañeda y de Diego Abreu.

Fue en el gol de Diego Abreu, al minuto 20, que el delantero mexicano celebró con papá, Sebastián ‘Loco’ Abreu, director técnico de Xolos, quien se dirigió a la banda para festejar con su hijo y luego hacerlo con el resto del grupo.

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No es la primera vez que Diego Abreu hace un gol en Liga MX, donde vive su primer torneo, pues antes le hizo gol al Atlas en la pasada Jornada 9, aunque no alcanzó para evitar la derrota por 2-1 en el Estadio Jalisco.

Diego Abreu suma seis partidos disputados en la Liga MX con Xolos y dos goles de por medio luego de su paso por las inferiores del Toluca y con 22 años de edad busca erigirse como un delantero mexicano referente del gol.

Antes del descanso, Kevin Castañeda hizo doblete, con gol de penal, y el conjunto de Tijuana se fue al frente 0-3, luego de que a los Esmeraldas le anularan un gol a Jordi Cortizo.

Xolos aún tiene pendiente los siguientes partidos en el Clausura 2026 en los que Diego Abreu tendrá oportunidad de anotar más goles: