    Liga MX

    Toluca vs. Atlas !EN VIVO¡ Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Los Diablos Rojos siguen en la pelea por el liderato, pero los Rojinegros no quieren dejar los puestos de Liguilla.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video ¡Se le niega el gol al Atlas! Los Rojinegros la tuvieron dentro del área

    Toluca rebice al Atlas en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, partido que se disputará en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

    Los Diablos Rojos vienen de vencer a Juárez, mientras que los Rojinegros de caer en el Clásico Tapatío ante Chivas.

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    LAS ACCIONES DEL JUEGO

    La afición ovaciona a Marcel Ruiz en el infierno

    Video ¡Hermoso momento! Llega el minuto 14' y el Nemesio Diez corea el nombre de Marcel Ruiz

    Atajadón de Camilo Vargas, se salva el Atlas

    Video ¡Don Camilo Vargas! ¡Enferma atajada del arquero rojinegro!

    El travesaño evita el gol de los Rojinegros, Toluca respira

    Video ¡El palo salva al Toluca! Diego González tuvo el primero tras un error de la zaga escarlata

    Otra gran desviada de Camilo Vargas que evita el ol de Toluca

    Video ¡Otra vez Camilo! ¡Otro atajadón del colombiano!

    ¡Poste! Toluca se queda a nada de abrir el marcador

    Video ¡Otra vez al poste! Iba a ser un golazo del Toluca pero el palo dijo que no

    Se le niega el gol al Atlas, la tuvieron dentro del área

    Video ¡Se le niega el gol al Atlas! Los Rojinegros la tuvieron dentro del área

    ¡Palo en el arco de Toluca! Atlas se salvó en tres ocasiones del gol en contra

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