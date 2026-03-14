Liga MX Marcel Ruiz recibe ovación de la afición de Toluca en juego ante Atlas El mediocampista recibió el cariño de la afición escarlata tras la lesión que lo alejó del Mundial 2026.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡Hermoso momento! Llega el minuto 14' y el Nemesio Diez corea el nombre de Marcel Ruiz

Luego de darse a conocer la gravedad de la lesión de Marcel Ruiz en el partido de Concacaf Champions Cup, misma que lo dejará fuera de la Copa del Mundo 2026, el mediocampista estuvo en en Nemesio Diez.

Marcel estuvo acompañando a sus compañeros para el juego entre Toluca y Atlas, duelo por la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, en el que también le dieron una grata sorpresa con un mensaje.

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De igual forma, la afición escarlata estuvo atenta y al minuto 14 se levantaron con la ovación hacía Marcel Ruiz, quien desde un palco en el estadio agradeció el gesto de apoyo de parte del público.

Al jugador de los Diablos Rojos se le vio tranquilo, dentro del campo, sin muletas y caminando, buen signo de que la lesión no fue de una magnitud extrema.

Con la lesión del mediocampista se abrió la posibilidad de que haya una posible convocatoria para otros jugadores que no estaban en la mira de Javier Aguirre, y acá hay nombres que pueden meterse en la pelea por un lugar en el Mundial 2026.