Un triste regreso al León tuvo Nacho Ambriz como director técnico, con impresionantes actuaciones de Alexis Vega, Paulinho y Nico Castro, el campeón Toluca le hizo ver su suerte al golearlos a domicilio 4-2 durante la Jornada 12 de la Liga MX.

Apenas corría el minuto 5, cuando Nico Castro, tras quitarse a varios defensas y el portero, le puso un pase perfecto a Canelo Angulo y éste simplemente la empujó para el 1-0 del Toluca.

La reacción de León llegaría a los 35 minutos, cuando en un polémico penal en el que aparentemente Nico Castro derriba en el área a José David Ramírez, llegará James Rodríguez para engañar al portero y emparejar los cartones.

En la segunda parte se repitió la historia pero más temprano, apenas corría el minuto 48', cuando Alexis Vega se metió al área a velocidad, llegó casi a línea de fondo, metió la diagonal de la muerte y Paulinho apareció frente al arco para simplemente empujarla y regresar la ventaja a los Diablos Rojos.

El dominio del Toluca continuó a partir de ese momento y, 10 minutos después, en una triuangulación en el área entre Nico Castro y Jesús Gallardo, éste último regresó la de gajos al corazón del área, donde apareció Alexis Vega entre tres defensas, hizo un toque magistral y puso el tercero del cuadro escarlata.

El León no se dio por muerto y la reacción vino a los 70 minutos, cuando Iván Moreno metió diagonal retrasada desde la banda derecha, para que en el corazón del área apareciera Alfonso Alvarado para sacar el riflazo y descontar en el marcador.

Sin embargo, eso solamente sirvió para alargar la agonía, pues seis minutos después, tras un centro elevado desde lado derecho de Santiago Simon, Paulinho le ganó en el salto a la zaga, metió el cabezazo certero y puso el balón en el fondo de la red para el contundente 4-2.