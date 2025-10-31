Video ¡Increíble! Esta es la forma en la que Atlas puede salir campeón antes de la Liguilla

Diego Cocca, director técnico del Atlas, afirmó que su equipo bien podría ser 'campeón' si logra conseguir su pase al Play-in del actual Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El estratega sudamericano señaló que, después de todo lo que pasó con los rojinegros esta campaña, sería un gran logro el obtener su pase al menos para el Play-in rumbo a los Cuartos de Final de la Liguilla.

“La más fácil es creer que el clásico nos mató y se acabó el torneo. Pero para nosotros clasificar a la Liguilla es como salir campeón”, dijo Diego Cocca.

Además, el estratega sudamericano dejó en claro que afectó y dolió perder el Clásico Tapatío, aunque confió en que su equipo logrará revertir la tendencia de lo mostrado ante Chivas.