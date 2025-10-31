    América

    Diego Cocca revela cómo el Altas puede ser 'campeón' antes de la Liguilla

    Los Zorros tienen dos duelos vitales en el cierre del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    Diego Cocca, director técnico del Atlas, afirmó que su equipo bien podría ser 'campeón' si logra conseguir su pase al Play-in del actual Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    El estratega sudamericano señaló que, después de todo lo que pasó con los rojinegros esta campaña, sería un gran logro el obtener su pase al menos para el Play-in rumbo a los Cuartos de Final de la Liguilla.

    “La más fácil es creer que el clásico nos mató y se acabó el torneo. Pero para nosotros clasificar a la Liguilla es como salir campeón”, dijo Diego Cocca.

    Además, el estratega sudamericano dejó en claro que afectó y dolió perder el Clásico Tapatío, aunque confió en que su equipo logrará revertir la tendencia de lo mostrado ante Chivas.

    “Hay que mirar el rendimiento del clásico con el rendimiento ante León, me quedo con eso; si lo repetimos, tendremos chance”.

