Durante la primera parte del del encuentro entre Monterrey y América se presentó la polémica en par de ocasiones, perimero por una dura falta de Jesús Corona sobre Álvaro Fidalgo y luego por una falta de Ricardo Chávez en contra de Brian Rodríguez que los Azulcremas exigían la tarjeta roja.

La primera ugada se dio al minuto 14 cuando el ‘Tecatito’, en su intento de bloquear el despeje del americanista, le puso los tachones a Fidalgo en la pierna izquierda que de inmediato provocó que el español se doliera.

Pese al pisotón el árbitro central, Rafael López, solo le mostró la tarjeta amarilla al atacante de los Rayados luego de esperar por algunos segundos los comentarios del VAR.

La segunda jugada polémica ocurrió al 38' luego de que Ricardo Chávez se barriera con intensidad sobre Brian Rodríguez al que le dio un pisotón en el pie izquierdo para cortar un ataque ofensivo del América, tras esa falta el central también solo mostró la tarjeta amarilla.

Ambas decisiones arbitrales fueron reclamadas por todo el conjunto americanista ya que consideraron que eran para tarjetas rojas.

Por su parte, Fernando Guerrero, analista de TUDN, consideró que la pimera falta si era para expulsión, mientras que la barrida de Ricardo Chávez solo era de amarilla.