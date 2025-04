Chivas , a la vista de la Jornada 17 del Clausura 2025, aún tiene posibilidades de hacerse de un lugar en el Play In , luego de que suma 20 puntos y está en el sitio 11 a la caza de Pumas que tiene 21 y de FC Juárez que alcanzó 24 previo a la última fecha del torneo regular.

Así que una derrota de cualquiera de los dos rivales y una victoria suya, lo pondría en la citada fase. Situación que "Chivas no merece" , según David Faitelson , analista de TUDN.

"Se viene la última fecha del campeonato mexicano. La gran interrogante es si Chivas estará en el Play In o no. La verdad es que su futbol no alcanza ni siquiera para ese nivel de mediocridad, increíble, ¿no?", aseguró en su programa Faitelson sin Censura de este jueves.