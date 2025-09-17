Pumas gana demanda a Dani Alves: Esto es lo que se sabe

Pumas anunció la resolución final del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) sobre la disputa contractual entre el equipo universitario y el futbolista brasileño Dani Alves tras ser denunciado y encarcelado por su caso de agresión sexual.

A través de un comunicado, Pumas informó que el TAS falló a favor del club y Dani Alves deberá pagar una indemnización “por los daños y perjuicios” ocasionados a la institución de la UNAM.

“El TAS resolvió a favor del Club, revocando la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y dictando una nueva decisión en la que, aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el Club, condenó al Sr. Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución”, dice el boletín que no detalla la cifra a pagar.

¿Qué pasó entre Dani Alves y Pumas?

Hace unos meses trascendió que el conjunto universitario demandó a Dani Alves por cinco millones de dólares; la demanda, por incumplimiento de contrato y abandono de trabajo, fue desestimada por el TAS.

Cabe recordar que, Dani Alves estuvo 14 meses en prisión luego de ser demandado por violar a una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre del 2022 mientras era jugador de Pumas.

En marzo del 2024, el brasileño logró la libertad provisional y, un año más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) absolvió al futbolista tras revocar su condena de cuatro años y medio de cárcel por considerar que el relato de la denunciante no era “fiable”.

Tras salir de prisión, Dani Alves rehizo su vida familar al volver con su pareja Joana Sanz y están esperando a su primer bebé, sino es que ya nació, pues en marzo del 2025 la modelo anunció su embarazo.