    Cuauhtémoc Blanco no es de Tepito, la historia detrás del mito

    El forjador de futbolistas hizo grandes revelaciones al contar como descubrió a la figura mexicana.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¿Qué? Cuauhtémoc Blanco no es de Tepito

    Ángel ‘la Coca’ González hizo una gran revelación sobre Cuauhtémoc Blanco luego de que contara como descubrió a la figura del América.

    En entrevista para Faitelson Sin Censura, el formador de talentos mencionó como el atacante no quería ir a las Águilas por una previa mala experiencia.

    Todos dicen que Cuauhtémoc Blanco es de Tepito, él es de Tlatilco, él pertenece a la delegación Azcapotzalco... Cuando yo dirigía a delegación Gustavo A. Madero él jugó contra nosotros con Azcapotzalco… y en el primer partido nos ganan 4-3 y me dicen “nos metió tres goles un jorobado”.

    “En la asociación pido las cédulas de la delegación de Azcapotzalco y veo un 11-0, siete goles de Cuauhtémoc más tres que nos metió o sea 10 goles en una semana y para mi estaba muy bien…Después lo veo en un partido y en la primera jugada anota un gol y ganaron 7-0 y él metió cuatro... Lo abordó para invitarlo al América y me dice “Ya fui al América, el pinche Choco me puso de central” y le digo yo te voy a llevar, pero no a prueba tú vas a reserva”, contó ‘Coca’ González.

    De igual forma, Ángel ‘la Coca’ González reveló que tuvo que amenazar a un personaje reconocido del americanismo para que le pagará más a Cuauhtémoc Blanco.

    “El primer sueldo de Cuauhtémoc fue de 1000 pesos, pero le querían pagar 500 pesos y amenace a Panchito Hernández porque le estaban dando 500 pesos. Le dije que ero era lo que ganaba vendiendo casetes en Tepito”, detalló Ángel González.

    Video ¡No pierde el toque! Cuauhtémoc Blanco hace golazo con leyendas

