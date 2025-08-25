Ángel ‘la Coca’ González hizo una gran revelación sobre Cuauhtémoc Blanco luego de que contara como descubrió a la figura del América.

En entrevista para Faitelson Sin Censura, el formador de talentos mencionó como el atacante no quería ir a las Águilas por una previa mala experiencia.

“ Todos dicen que Cuauhtémoc Blanco es de Tepito, él es de Tlatilco, él pertenece a la delegación Azcapotzalco... Cuando yo dirigía a delegación Gustavo A. Madero él jugó contra nosotros con Azcapotzalco… y en el primer partido nos ganan 4-3 y me dicen “nos metió tres goles un jorobado”.

“En la asociación pido las cédulas de la delegación de Azcapotzalco y veo un 11-0, siete goles de Cuauhtémoc más tres que nos metió o sea 10 goles en una semana y para mi estaba muy bien…Después lo veo en un partido y en la primera jugada anota un gol y ganaron 7-0 y él metió cuatro... Lo abordó para invitarlo al América y me dice “Ya fui al América, el pinche Choco me puso de central” y le digo yo te voy a llevar, pero no a prueba tú vas a reserva”, contó ‘Coca’ González.

De igual forma, Ángel ‘la Coca’ González reveló que tuvo que amenazar a un personaje reconocido del americanismo para que le pagará más a Cuauhtémoc Blanco.

“El primer sueldo de Cuauhtémoc fue de 1000 pesos, pero le querían pagar 500 pesos y amenace a Panchito Hernández porque le estaban dando 500 pesos. Le dije que ero era lo que ganaba vendiendo casetes en Tepito”, detalló Ángel González.