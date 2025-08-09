Exjugadores de América y Chivas disputaron un partido amistoso de exhibición en Hermosillo, Sonora el pasado viernes, el estadio Fernando Valenzuela fue el escenario.

Ahí brillaron las Leyendas de América y Chivas, donde Cuauhtémoc Blanco marcó un golazo que recordó aquellos tiempos en el que nadie lo podía detener en el campo de juego, con un toque sutil puso el esférico en el ángulo del arquero Rojiblanco.

Con al rededor de 10 mil aficionados, las Águilas tuvieron figuras como Luis Hernández, Aquivaldo Mosquera y Salvador Cabañas, mientras que por parte del Guadalajara, Adolfo Bautista, Carlos Salcido, Francisco “Maza” Rodríguez y Ramón Morales brindaron un gran espectáculo.

Al minuto 30 cayó la joya de Cuauhtémoc, tiempo después Edwin “Aris” Hernández igualó el marcador, rumbo al final del partido Alejandro Argüello definió el encuentro para los americanistas.

Al finalizar el partido, los jugadores de ambas escuadras se quedaron en el terreno de juego para complacer a los aficionados que los acompañaron durante el juego, se tomaron fotos, firmaron playeras y autógrafos.

Regresando a la Liga MX, América se medirá ante Querétaro y Chivas lo hará ante Santos Laguna, duelos correspondientes a la Jornada 4 del Apertura 2025.