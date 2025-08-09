    Guadalajara

    Cuauhtémoc Blanco marca golazo en el leyendas de América vs. Chivas

    El estadio Fernando Valenzuela de Hermosillo vivió un gran noche con las figuras de Águilas y Guadalajara.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡No pierde el toque! Cuauhtémoc Blanco hace golazo con leyendas

    Exjugadores de América y Chivas disputaron un partido amistoso de exhibición en Hermosillo, Sonora el pasado viernes, el estadio Fernando Valenzuela fue el escenario.

    Ahí brillaron las Leyendas de América y Chivas, donde Cuauhtémoc Blanco marcó un golazo que recordó aquellos tiempos en el que nadie lo podía detener en el campo de juego, con un toque sutil puso el esférico en el ángulo del arquero Rojiblanco.

    PUBLICIDAD

    Con al rededor de 10 mil aficionados, las Águilas tuvieron figuras como Luis Hernández, Aquivaldo Mosquera y Salvador Cabañas, mientras que por parte del Guadalajara, Adolfo Bautista, Carlos Salcido, Francisco “Maza” Rodríguez y Ramón Morales brindaron un gran espectáculo.

    Al minuto 30 cayó la joya de Cuauhtémoc, tiempo después Edwin “Aris” Hernández igualó el marcador, rumbo al final del partido Alejandro Argüello definió el encuentro para los americanistas.

    Al finalizar el partido, los jugadores de ambas escuadras se quedaron en el terreno de juego para complacer a los aficionados que los acompañaron durante el juego, se tomaron fotos, firmaron playeras y autógrafos.

    Regresando a la Liga MX, América se medirá ante Querétaro y Chivas lo hará ante Santos Laguna, duelos correspondientes a la Jornada 4 del Apertura 2025.


    Más sobre Guadalajara

    1:18
    ¡No pierde el toque! Cuauhtémoc Blanco hace golazo con leyendas

    ¡No pierde el toque! Cuauhtémoc Blanco hace golazo con leyendas

    0:44
    Milito destaca el nivel de juego de Chivas para conseguir el triunfo

    Milito destaca el nivel de juego de Chivas para conseguir el triunfo

    1:12
    ¿Resultado injusto? Milito no quedó contento y sorprendió con sus palabras en conferencia

    ¿Resultado injusto? Milito no quedó contento y sorprendió con sus palabras en conferencia

    1:20
    Acusan a Chicharito de machismo y exigen castigo ejemplar por sus videos

    Acusan a Chicharito de machismo y exigen castigo ejemplar por sus videos

    2 min
    Increíble: Marco Fabián no se ha retirado del futbol por esta razón

    Increíble: Marco Fabián no se ha retirado del futbol por esta razón

    Relacionados:
    GuadalajaraAméricaFutbolCuauhtémoc Blanco

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Camino a Arcadia
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Radical
    Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD