    Guadalajara

    Cuándo es el Chivas vs. Juárez de la Jornada 5 de Liga MX Apertura 2025

    El Rebaño de Gabriel Milito busca revancha tras perder de forma polémica ante Santos.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Anota la fecha! Chivas y Juárez se enfrentan en la Jornada 5

    Chivas y FC Juárez se verán las caras en la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025; el partido se jugará el sábado 16 de agosto en el Estadio Akron de Guadalajara.

    El Rebaño busca quien se las cobre tras perder 1-0 en su visita a Santos Laguna, partido que tuvo polémica arbitral de por medio y en el que Alan Pulido falló un penal.

    Mientras que los Bravos de Martín Varini vienen de perder en casa ante el campeón Toluca por 0-2.

    Chivas vs. Juárez: Horario y dónde ver el partido de Jornada 5 de Liga MX

    • Fecha: Sábado16 de agosto del 2025.
    • Hora: 5:07 pm tiempo del Centro de México, y a las 7:07 pm del Este, 6:07 pm del Centro y 4:07 pm del Pacífico en Estados Unidos:
    • Dónde ver: En México podrás ver el duelo en Amazon Prime Video, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.

    Chivas no pierde vs. Juárez desde 2021

    La última derrota del Rebaño ante Bravos fue en el Apertura 2021 al perder 1-2 en el Estadio Akron.

    Desde entonces, el Guadalajara acumula ocho partidos sin perder ante el equipo fronterizo con saldo de cuatro victorias y cuatro empates.

    En su último enfrentamiento, en la Jornada 12 del Clausura 2025, empataron 1-1 en Juárez con goles de Ángel Zaldívar (6’) y Miguel Gómez (80’).

    Video ¡Da la cara! Pulido no se esconde tras fallar su penal vs. Santos

    Relacionados:
    GuadalajaraFC Juárez

