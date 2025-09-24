Cruz Azul vs. Querétaro ofreció un partidazo plagado de emociones, reacciones, expulsiones y golazos dentro de la Jornada 10 de la Liga MX Apertura 2025, Fecha Doble, este miércoles en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Uno de esos golazos correspondió al uruguayo de los Gallos, Santiago Homenchenko, quien marcó con disparo desde atrás de media cancha para sorprender al guardameta colombiano Kevin Mier, quien desesperado caminó hacia atrás pero sin ubicación sobre la trayectoria de la pelota para permitir el 1-2 parcial.

PUBLICIDAD

Los errores de Kevin Mier parecen acentuarse más allá de sus buenas actuaciones bajo la portería de La Máquina, por lo que el director técnico Nicolás Larcamón salió en defensa de su jugador en conferencia de prensa posterior al partido Cruz Azul vs. Querétaro.

“En ese corner que tuvieron volvimos a fallar en una acción que tuvimos que haber rechazado y nos concretan el gol, después el otro gol es un accidente que obviamente es fuera del partido, pero después el funcionamiento defensivo del equipo fue muy solvente.

“ Me refería de accidente de un arresto individual de una jerarquía de remate de 60, 50 metros, no sé cuántos fueron, pero en definitiva fue un remate que entra de manera muy precisa”, indicó Nicolás Larcamón a los medios de comunicación.

Asimismo, el estratega de los celestes lamentó que la gente y opinión pública se base en críticas de redes sociales para etiquetar la actuación de jugadores, en este caso el de Kevin Mier.

“Tiene que ver con lo que se consume en opinión en redes y creo que hay de alguna manera una crítica muy incisiva con la figura de Kevin, que indudablemente él sabe y somos conscientes de que ha cometido algunos errores en estos partidos que han sido muy importantes, en el proceso anterior y algunos en este inicio de campeonato.

“Hoy no siento que únicamente sea responsabilidad de Kevin, sino que le reconozco la gran ejecución a Homenchenko y creo que en ese todos juntos yo siento que la afición ha sido espectacular y viene siendo fundamental en todo este proceso, confío en que el apoyo para con Kevin en este momento puede ser determinante para el arquero que tengamos para las instancias más decisivas del torneo.

PUBLICIDAD

“Me parece que el gol de hoy si bien es espectacular, siempre que te hacen un gol de una distancia tan lejana existe la responsabilidad del arquero creo que hoy no dejar de destacar la ejecución del rival y la afición para nosotros es todo, es fundamental”, recalcó Nicolás Larcamón, quien pidió a su afición apoyo para su guardameta.