Cruz Azul y Monterrey se enfrentarán en el estadio Olímpico Universitario en la jornada 15 de la Liga MX. En la tabla, La Máquina se sitúa en la quinta posición con 29 puntos acumulados, habiendo conseguido ocho victorias en la temporada. Un empate en su último encuentro podría afectar su intento de escalar en la clasificación.

El calendario de la Liga MX marca un nuevo encuentro: Monterrey, por su parte, ocupa la tercera posición con 30 puntos, tras haber logrado nueve victorias hasta ahora. Después de un triunfo en su último partido, el equipo visitante podría contar con un impulso extra en su rendimiento.

Con solo un punto de diferencia entre ambos, este partido será crucial para sus metas en la liga. Continúa leyendo para descubrir cómo y dónde se televisa este encuentro.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO CRUZ AZUL VS. MONTERREY DE LA JORNADA 15

Cuándo es el Cruz Azul vs. Monterrey: el juego es el sábado, 25 de octubre de 2025 en el Estadio Olímpico Universitario.

A qué hora es el Cruz Azul vs. Monterrey: el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 11:05PM tiempo del Este, 10:05PM tiempo del Centro y 8:05PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Cruz Azul vs. Monterrey: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.