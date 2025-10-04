Video Cruz Azul rescata el empate, pero pierde a figura para el Clásico Joven

Cruz Azul, sobre el tiempo y con un penal, rescató un empate en el partido con Tigres en el Universitario en un duelo de alta tensión dentro de la Jornada 12 del Apertura 2025.

Y pese a su fortuna en el último minuto, perdió en el transcurso del duelo a Gonzalo Piovi que será suspendido la siguiente fecha, la 13, que será ante América el próximo 18 de octubre. Esto porque el argentino sumó ante los felinos su quinta tarjeta amarilla del torneo.

Los goles del partido fueron obra de Juan Brunetta, a los 51 minutos, por los locales y de Ángel Sepúlveda, a los 90+8, por la vía penal.

Brunetta y Ángel Correa, se fabricaron una bella jugada de pared que definió el primero con un disparo imposible para Kevin Mier, mientras Sepu cobró de gran forma la pena máxima que Joaquim cometió sobre Ignacio Rivero cuando expiraba el juego.

El duelo en el Universitario resultó entretenido y bien jugado.

En la primera mitad, el encuentro resultó tenso y hasta ríspido. Con mucha entrega, pero con un par de equipos que se anularon desde el esfuerzo.

Y un enfrentamiento aparte se dio en los arcos con Nahuel Guzmán y Kevin Mier con sus atajadas, y ese extra de show que ponen ambos en cada partido.

Ya para el segundo tiempo, los universitarios tuvieron esa pausa y juego vía Correa, Ozziel Herrera, Gorriarán y por supuesto Brunetta, suficiente para anotar.

Combinaron y abrieron espacios, generaron chances de gol hasta que Brunetta coronó las oportunidades .

Cruz Azul intentó reaccionar con Luka Romero, Gabriel Fernández, Faravelli y Paradela, pero chocaron con Angulo, Farfán y compañia y si no con Nahuel bajo los tres postes. Solo consiguió vulnerar al rival en los instantes finales en un penal claro pese a los reclamos de Guido Pizarro.

Fue mucha la intensidad sobre el campo de juego y eso cobró la tarjeta amarilla de Piovi a los 57 minutos. Por la cual no podrá ver acción frente al América en el duelo de la fecha 13 en el Olímpico Universitario.

Con este resultado, Tigres sumó 23 unidades, mientras Cruz Azul alcanzó 25 puntos.