Video Se revela emotivo mensaje de Larcamón a Sepúlveda tras romperse

Cruz Azul venció a Chivas (1-2) en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 antes del parón de la Liga MX por casi dos semanas por la fecha FIFA de septiembre.

Fue un triunfo agridulce para La Máquina, pues perdió a uno de sus referentes en los últimos torneos, Ángel Sepúlveda, quien se lesionó y salió de cambio al minuto 18.

En el color del partido que publicó Cruz Azul en sus redes sociales, se puede observar un fragmento de lo que se vivió en el vestuario tras la victoria en el Estadio Akron.

Nicolás Larcamón felicitó a sus futbolistas por su quinto triunfo en el Apertura 2025 y terminó su charla dedicándole un corto, pero emotivo mensaje a Sepúlveda.

“Sepu, a meterle actitud, a meterle que te necesitamos, te necesitamos y mucho”, menciona el entrenador cementero después de valorar la victoria sobre “las mejores Chivas”.

“Lo que se viene va a ser sumamente exigente y mucho más por lo que venimos haciendo y lo que venimos elevando el nivel de expectativa de todo el contexto. Felicitaciones”, señaló.

Ángel Sepúlveda se sometió a pruebas médicas este lunes y se determinó ante el Rebaño sufrió una ruptura miofibrilar en el isquiotibal izquierdo.

Se estima que el tiempo de baja del delantero mexicano sea de tres a cuatro semanas.

Sepu tendrá casi dos semanas de ventaja por la fecha FIFA y su vuelta a las canchas sería ante Querétaro en la Jornada 10 o contra Xolos una fecha después.