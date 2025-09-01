    Ángel Sepúlveda

    Cruz Azul da a conocer la gravedad de la lesión de Ángel Sepúlveda

    El atacante se lesionó en la primera parte del partido frente a Chivas del pasado fin de semana.

    Por:
    Raúl Martínez.
    ¿Es grave? Ángel Sepúlveda se lesiona y este es el informe médico preliminar

    Cruz Azul dio conocer la gravedad de la lesión que sufrió Ángel Sepúlveda durante el partido ante Chivas de la jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX.

    A través de sus redes sociales el cuadro celeste indicó que el atacante mexicano sufrió una ruptura miofibrilar en el isquiotibal izquierdo y su recuperación será de acuerdo a su evolución.

    Cruz Azul informa que, luego de realizar estudios de imagen al jugador Ángel Sepúlveda, el cuerpo médico confirmó una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo”

    “Actualmente el futbolista ya se encuentra realizando trabajos de recuperación con los especialistas de la Institución, no obstante, el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, menciona el comunicado.

    El atacante del Cruz Azul se lesionó tras un encontronazo con Gilberto Sepúlveda y fue a los 18 minutos del partido cuando tuvo que abandonar el partido en el carrito de las desgracias.

    En este Apertura 2025, Ángel Sepúlveda ha marcado cinco tantos para ubicarse en el segundo lugar de la tabla de goleo de la Liga MX.

