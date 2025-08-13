Cruz Azul se perfila a tener una nueva salida en pleno Torneo Apertura 2025, se trata de Cristian Jiménez que continuaría su carrera en el futbol centroamericano.

Adrián Esparza reporta para TUDN que La Máquina está cerca de cerrar el préstamo del mediocampista mexicano de 23 años al Herediano de Costa Rica.

PUBLICIDAD

La noticia llega tan solo un día después de que se dieran a conocer las negociaciones entre Cruz Azul e Inter Miami por el traspaso de Gonzalo Piovi.

Cristian Jiménez fue registrado con el número 32 en el primer equipo dirigido por Nicolás Larcamón para el Apertura 2025, pero no ha debutado en el torneo.

Jiménez llegó a la Sub-17 de La Máquina en 2019 después de pasar en las fuerzas básicas de América y Pumas. Su debut en Liga MX con los cementeros fue en septiembre del 2021.

De concretarse su salida, sería apenas la tercera baja de Cruz Azul este verano tras Alexis Gutiérrez (América) y Luis Gutiérrez (Querétaro).

‘Toro’ Fernández jugará con Cruz Azul vs. Santos

Adrián Esparza añade que Georgios Giakoumakis ya no está registrado con Cruz Azul luego de que el delantero europeo ya regresó a Grecia para reportar con el PAOK.

De esta manera se liberó una plaza de extranjero y la directiva celeste registrará a Gabriel ‘Toro’ Fernández en las próximas horas, incluso se espera que el delantero uruguayo tenga minutos este sábado ante Santos en la Jornada 5.

Fernández volvió a ser considerado por Larcamón al no cerrar el fichaje de Luka Jovic, quien terminó fichando con el AEK Atenas, equipo en el que milita el excementero Orbelín Pineda.