Cruz Azul le dedicó un mensaje especial a Chuy Corona que este domingo se retirará como futbolista profesional enfrentando a La Máquina con Xolos.

Horas antes del partido de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025, que se disputará en el Estadio Caliente de Tijuana, Cruz Azul realizó un post en su cuenta de X con varias fotos de Jesús Corona con la playera cementera y el siguiente mensaje.

“Honor a quien honor merece. Hoy se retira de las canchas un grande, multicampeón con La Máquina y enorme líder. Muchas gracias por todo, Chuy. Éxito en los proyectos que vengan. Sin duda eres y serás Azul de por vida”.

A inicios de mes, Corona dio a conocer que colgaría las botas en el Xolos vs. Cruz Azul con 44 años y después de una carrera exitosa de más de 20 años.

Hace unos días, Chuy Corona vivió uno de los momentos más especiales de su carrera al salir de cambio y debutar a su hijo de 15 años, José Miguel, en un amistoso entre Tijuana y San Diego FC.

José de Jesús Corona militó en Cruz Azul por 14 años y, después de tanto luchar y vivir varios fracasos, por sin cumplió su sueño de ser campeón de Liga MX en el Clausura 2021.

El histórico portero también levantó dos Campeón de Campeones, dos Copas MX, una Supercopa de México, una Leagues Cup (en su anterior formato) y una Concacaf Champions League con los cementeros.

Con la Selección Mexicana ganó la Copa Oro en 2009 y fue parte del histórico equipo que se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.