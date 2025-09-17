Video ¡Qué momento! Jesús Corona debuta a su hijo antes de retirarse

Jesús Corona ya piensa en el retiro tras una exitosa carrera en la portería y, a unos días de colgar los botines, vivió uno de los momentos más especiales de su carrera.

En el partido amistoso que disputó Xolos ante San Diego FC en el Snapdragon Stadium la noche de este martes, Jesús Corona fue titular con Tijuana y salió de cambio por su hijo, José Miguel Corona, quien también es portero y debutó con el primer equipo con tan solo 15 años.

Chuy Corona tuvo el gesto de quitarse los guantes y dárselos a su hijo antes de abrazarlo y dedicarle unas palabras al oído; José Miguel ingresó a la cancha al minuto 40 con el número 286.

De esta manera el legado Corona continúa en el futbol mexicano a dos semanas de que Jesús Corona se retire luego de que hace unos días anunciara que su último partido como profesional será el próximo domingo 28 de septiembre ante su amado Cruz Azul en el Estadio Caliente.

El legado de Jesús Corona en la Liga MX

Chuy Corona le dirá adiós al futbol con 44 años y después de brillar en la Liga MX con Atlas, Tecos, Cruz Azul y Xolos.

En La Máquina permaneció 14 años y, después de tanto luchar y vivir varios fracasos, por sin cumplió su sueño de ser campeón de Liga MX en el Clausura 2021.

El portero también levantó dos Campeón de Campeones, dos Copas MX, una Supercopa de México, una Leagues Cup (en su anterior formato) y una Concacaf Champions League con los cementeros.

Con la Selección Mexicana ganó la Copa Oro en 2009 y fue parte del histórico equipo que se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.