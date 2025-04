David Failtelson le cuestionó que la directiva de Cruz Azul lo debe ratificar, a lo que el ‘Grandote de Cerro Azul’ señaló que tienen que esperar. “Se le ganó al América es un gran resultado por la hegemonía que tenía el América sobre Cruz Azul, pero no hay que equivocarnos, hay que dejarlo que trabaje, ayer lo quise decir y hoy encuentro las palabras, ganarle al América no es 'salvamos la temporada', porque ya escuché a algunos ya sino eres campeón, no importa. Si le ganamos al América es porque tenemos que ir por un campeonato”, señaló Hermosillo.