Consultorio psicológico: entra Alejandro Castro, sale Miguel Layún

El jugador volvió a ser constante bajo la tutela de Guillermo Vázquez pero la buena racha solo le duró seis meses, su segundo semestre con Universidad no fue afortunado y no hicieron válida su opción de compra.

Castro reportó con Cruz Azul, no obstante, le informaron que no entraba en planes, encontró acomodó en el Ascenso MX con Atlético San Luis y posteriormente en Celaya. Recibió una segunda oportunidad en Primera División con Santos, pero prácticamente no tuvo actividad y tras quedarse sin equipo, decidió retirarse. Hoy, a sus 33 años, es auxiliar técnico en el Atlético de San Luis.