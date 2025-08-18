    Enrique Meza

    El consejo de Enrique Meza para Chicharito Hernández tras polémicos comentarios

    El legendario entrenador mexicano lo tiene muy claro cuando se trata de poner mano dura.

    Por:
    Juan Regis.
    Video “Fue el niño querido de todo México”: La crítica de Enrique Meza sobre leyenda del Tri

    Enrique Meza, exentrenador mexicano e invitado de lujo en Faitelson Sin Censura, dio su postura sobre las polémicas recientes en las que se ha visto envuelto Javier 'Chicharito' Hernández .

    Al ser cuestionado sobre el crítico momento que vive Chicharito en su carrera profesional y su vida, Enrique Meza agregó que el máximo goleador de la Selección Mexicana necesita serenarse.

    "Tal vez desde que regresó a México se sintió atacado, a veces vejado, porque cualquier medio hablaba mal de Javier y él hizo un gran trabajo, al día de hoy es el goleador más grande que ha dado México, por ahí él se sintió molesto, no es suficiente la razón para decir cosas, pero perdió un poco la serenidad, yo no hablaría de (perder el) piso, simplemente hablaría de serenidad porque se sintió en un momento dado agredido y por eso contestó".

    Para Meza, Chicharito se ha tomado las críticas con poca inteligencia emocional y ello ha derivado en el declive no solo de su calidad futbolística, sino de su imagen como figura pública.

    " Que se suavice, nadie está en contra de él, sí fue el niño querido de todo México, todos disfrutamos de sus logros, de sus andanzas en el futbol porque nos gustaba cómo jugaba, lo conozco desde que era niño, nadie está en contra de él, pero pierde la calma con mucha frecuencia y eso me parece que no es bueno", sentenció.

    El presente de Javier Hernández con Chivas está rodeado de incertidumbre, ya que el atacante no ha tenido actividad con el Rebaño en el Apertura 2025 ni en Leagues Cup aludiendo a una lesión.

    Sin embargo, sus polémicas acciones fuera de las canchas le generaron críticas en la opinión pública, por parte de los Chivahermanos y hasta de la Liga MX.

