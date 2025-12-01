Andrés Gudiño reacciona al penal fallado por Chicharito Hernández

Andrés Gudiño, portero titular de Cruz Azul, rompió el silencio sobre el penoso cobro de penal de Chicharito Hernández que pudo haber significado el pase a Semifinales para Chivas.

Luego de la victoria de Cruz Azul sobre Chivas en Ciudad Universitaria, Gudiño dio detalles de cómo vivió la situación desde que el árbitro central pitó la pena máxima al final de la segunda parte.

"Desde que vi la jugada a nivel de cancha, al momento que lo pita el árbitro traté de concentrarme lo más posible para ya el penal, no para otra cosa, sino para enfrentarme al penal. Afortunadamente para nosotros y, desgraciadamente, para ellos, la volaron", comentó para WDeportes Radio.

En la recta final del segundo tiempo, Chicharito erró su cobro de penal al cruzar su remate y mandarlo por encima del ángulo cuando el marcador estaba 2-2 y el Rebaño necesitaba un gol para avanzar.

GUDIÑO, CON CONFIANZA PARA ENFRENTAR A TIGRES

El arquero de La Máquina agradeció la confianza de sus compañeros, en especial de Nacho Rivero por cederle el gafete de capitán y poner en sus manos, literalmente, una gran responsabilidad.

"El equipo está unido, tenemos un gran vestidor, estamos listos para afrontar las semifinales. Fue muy intenso, un partido muy cerrado, hay que felicitar al otro equipo, pero también resaltar el trabajo de nosotros, nunca dejamos de luchar y se logró el resultado.