Video ¡Shakira obliga a que Santos retire el pasto de su cancha!

Tras el juego ante Chivas el fin de semana pasado, Santos Laguna ha comenzado a lidiar con algunos aspectos de cancha de cara al próximo concierto que ofrecerá la cantante colombiana Shakira en el TSM de Torreón y cuyos trabajos de mantenimiento comenzaron este martes.

El cuidado y protección en el TSM con miras al 20 de agosto, fecha en la que Shakira tendrá un concierto en esta cancha, estará minuciosamente supervisado por la directiva del club albiverde.

De acuerdo con Dani Velasco para TUDN, parte del contrato que firmó la directiva con los organizadores es el cuidado absoluto de la cancha, por eso retiraron el césped, placa por placa, más o menos 60 centímetros cuadrados por cada placa.

De esta forma van retirando cada pedacito del césped, de la cancha principal del Territorio Santos Modelo (TSM) de Torreón, y el cual se llevará a un invernadero donde cuidarán y buscarán que no se contagien de ninguna enfermedad.

En caso de que el césped enferme, se retirará la placa y la repondrán para que al regresarlo la cancha se encuentre en perfectas condiciones de cara al siguiente partido de Santos Laguna en la Liga MX.

Un día después del concierto de Shakira en el TSM se sembrará el mismo césped esperando a que se compacte bien para que esté en perfectas condiciones para el siguiente próximo juego del equipo contra Tigres como parte de la Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025.