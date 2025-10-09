Video Chivas presume su popularidad y América le responde con títulos

Con hasta ocho bajas importantes, por distintas causas, Chivas anunció a sus 22 jugadores convocados para el duelo amistoso ante América de este fin de semana que se celebrará el sábado 11 de octubre en el State Farm Stadium de Arizona.

Y es que, primero, los convocados a las distintas selecciones nacionales no podrán acudir.

Por lo tanto, Gabriel Milito, el técnico del equipo, no contará con Luis Romo y Raúl Rangel (convocados con el Tri mayor), Yael Padilla y Hugo Camberos (disputan el Mundial Sub 20 en Chile) y Samir Inda (convocado con la Sub 18).

Después, los jugadores que continúan con sus distintos procesos de rehabilitación por sus lesiones, tampoco acudirán. Así que Roberto Alvarado, Alan Mozo y Erick Gutiérrez se quedan en casa.

Así lo informó el club a través de un comunicado, difundido en sus redes sociales, en el que también se anuncia que Raúl Martínez Amezcua y Maximiliano Bustos, que forman parte de Chivas Sub 21, tendrán su primera convocatoria con el primer equipo.

Chivas disputará el duelo como parte del Tour Rebaño 2025: El Clásico de México.

Estos son los jugadores convocados por Gabriel Milito para El Clásico de México a celebrarse en Phoenix, Arizona:

- Oscar Whalley

- Robinho Romero

- Gilberto Sepúlveda

- Miguel Tapias

- Diego Campillo

- Luis Olivas

- Bryan González

- José Castillo

- Miguel Gómez

- Omar Govea

- Daniel Aguirre

- Rubén González

- Raúl Martínez Amezcua

- Richard Ledezma

- Efraín Álvarez

- Isaac Brizuela

- Maximiliano Bustos

- Cade Cowell

- Alan Pulido

- Javier Hernández

- Armando González

- Teun Wilke