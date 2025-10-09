Con hasta ocho bajas importantes enfrentará Chivas el duelo ante las Águilas
Por distintos motivos, varios jugadores del Rebaño no harán el viaje a Arizona para el partido amistoso ante el América.
Con hasta ocho bajas importantes, por distintas causas, Chivas anunció a sus 22 jugadores convocados para el duelo amistoso ante América de este fin de semana que se celebrará el sábado 11 de octubre en el State Farm Stadium de Arizona.
Y es que, primero, los convocados a las distintas selecciones nacionales no podrán acudir.
Por lo tanto, Gabriel Milito, el técnico del equipo, no contará con Luis Romo y Raúl Rangel (convocados con el Tri mayor), Yael Padilla y Hugo Camberos (disputan el Mundial Sub 20 en Chile) y Samir Inda (convocado con la Sub 18).
Después, los jugadores que continúan con sus distintos procesos de rehabilitación por sus lesiones, tampoco acudirán. Así que Roberto Alvarado, Alan Mozo y Erick Gutiérrez se quedan en casa.
Así lo informó el club a través de un comunicado, difundido en sus redes sociales, en el que también se anuncia que Raúl Martínez Amezcua y Maximiliano Bustos, que forman parte de Chivas Sub 21, tendrán su primera convocatoria con el primer equipo.
Chivas disputará el duelo como parte del Tour Rebaño 2025: El Clásico de México.
Estos son los jugadores convocados por Gabriel Milito para El Clásico de México a celebrarse en Phoenix, Arizona:
- Oscar Whalley
- Robinho Romero
- Gilberto Sepúlveda
- Miguel Tapias
- Diego Campillo
- Luis Olivas
- Bryan González
- José Castillo
- Miguel Gómez
- Omar Govea
- Daniel Aguirre
- Rubén González
- Raúl Martínez Amezcua
- Richard Ledezma
- Efraín Álvarez
- Isaac Brizuela
- Maximiliano Bustos
- Cade Cowell
- Alan Pulido
- Javier Hernández
- Armando González
- Teun Wilke