    América

    Con hasta ocho bajas importantes enfrentará Chivas el duelo ante las Águilas

    Por distintos motivos, varios jugadores del Rebaño no harán el viaje a Arizona para el partido amistoso ante el América.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Chivas presume su popularidad y América le responde con títulos

    Con hasta ocho bajas importantes, por distintas causas, Chivas anunció a sus 22 jugadores convocados para el duelo amistoso ante América de este fin de semana que se celebrará el sábado 11 de octubre en el State Farm Stadium de Arizona.

    Y es que, primero, los convocados a las distintas selecciones nacionales no podrán acudir.

    Por lo tanto, Gabriel Milito, el técnico del equipo, no contará con Luis Romo y Raúl Rangel (convocados con el Tri mayor), Yael Padilla y Hugo Camberos (disputan el Mundial Sub 20 en Chile) y Samir Inda (convocado con la Sub 18).

    Después, los jugadores que continúan con sus distintos procesos de rehabilitación por sus lesiones, tampoco acudirán. Así que Roberto Alvarado, Alan Mozo y Erick Gutiérrez se quedan en casa.

    Así lo informó el club a través de un comunicado, difundido en sus redes sociales, en el que también se anuncia que Raúl Martínez Amezcua y Maximiliano Bustos, que forman parte de Chivas Sub 21, tendrán su primera convocatoria con el primer equipo.

    Chivas disputará el duelo como parte del Tour Rebaño 2025: El Clásico de México.

    Estos son los jugadores convocados por Gabriel Milito para El Clásico de México a celebrarse en Phoenix, Arizona:

    - Oscar Whalley
    - Robinho Romero
    - Gilberto Sepúlveda
    - Miguel Tapias
    - Diego Campillo
    - Luis Olivas
    - Bryan González
    - José Castillo
    - Miguel Gómez
    - Omar Govea
    - Daniel Aguirre
    - Rubén González
    - Raúl Martínez Amezcua
    - Richard Ledezma
    - Efraín Álvarez
    - Isaac Brizuela
    - Maximiliano Bustos
    - Cade Cowell
    - Alan Pulido
    - Javier Hernández
    - Armando González
    - Teun Wilke

    Video Romo se sincera: ¿Qué fue lo que le dijo el 'Vasco' Aguirre?

