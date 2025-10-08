    Luis Romo

    Luis Romo revela que el 'Vasco' Aguirre lo ayudó a ponerse a tope

    El jugador de Chivas dijo que su regreso al Tri lo motiva a seguir trabajando.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Romo se sincera: ¿Qué fue lo que le dijo el 'Vasco' Aguirre?

    Luis Romo aseguró estar motivado el regresar a la Selección Mexicana luego de que no fuera considerado por Javier Aguirre para el verano intenso que tuvo el Tri por Copa Oro.

    En entrevista para TUDN, el mediocampista de las Chivas reveló que tuvo una plática con el ‘Vasco’ donde le señaló por qué no fue llamado en ese momento.

    PUBLICIDAD

    “No es fácil a veces cuando te dicen que no vas a estar, porque el ‘Vasco’ ahí tuvo la cercanía de comentármelo antes de dar la lista y creo que uno se da cuenta cuando deja de hacer cosas o no está al máximo nivel y me sirvió mucho para ponerme a tope”

    “Hoy estar de vuelta creo que también me motiva mucho y para mí es una recompensa al esfuerzo y a todo lo que he hecho, y a hora una motivación para seguir trabajando más fuerte”, contó Luis Romo.

    LUIS ROMO VE COMO UN BUENOS SINODALES A COLOMBIA Y ECUADOR

    Luis Romo señaló que ante Colombia y Ecuador la Selección Mexicana tiene que demostrar que han crecido de cara al Mundial ya que son rivales con mucho potencial

    “La verdad que son dos selecciones muy buenas... son selecciones que tienen jugadores jugando en el máximo nivel en el mundo, entonces te ponen a prueba, te exigen al máximo y realmente te va preparando para lo que te vas a encontrar en el Mundial, que es algo muy importante a veces tener roces con los mejores y creo que ellos dos”, apuntó Luis Romo.

    Video Ojo al plan del Vasco Aguirre por si el estadio los abuchea en el Mundial 2026

    Más sobre Luis Romo

    1 min
    Luis Romo habría sido descartado de la Selección Mexicana por este motivo

    Luis Romo habría sido descartado de la Selección Mexicana por este motivo

    1:16
    La dura discusión entre Henry, Orbelín y Romo para ver quién cobra el penal

    La dura discusión entre Henry, Orbelín y Romo para ver quién cobra el penal

    3 min
    Johan Vásquez ve a Raúl Jiménez como “un ejemplo” en la Selección Mexicana

    Johan Vásquez ve a Raúl Jiménez como “un ejemplo” en la Selección Mexicana

    1:33
    Luis Romo resalta la reconexión del Tri con la afición mexicana

    Luis Romo resalta la reconexión del Tri con la afición mexicana

    1:05
    ¡Cuidado! Vengo por el puesto de Luis Romo y Edson Álvarez

    ¡Cuidado! Vengo por el puesto de Luis Romo y Edson Álvarez

    Relacionados:
    Luis RomoGuadalajaraJavier AguirreMéxico

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD