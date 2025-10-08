Video Romo se sincera: ¿Qué fue lo que le dijo el 'Vasco' Aguirre?

Luis Romo aseguró estar motivado el regresar a la Selección Mexicana luego de que no fuera considerado por Javier Aguirre para el verano intenso que tuvo el Tri por Copa Oro.

En entrevista para TUDN, el mediocampista de las Chivas reveló que tuvo una plática con el ‘Vasco’ donde le señaló por qué no fue llamado en ese momento.

PUBLICIDAD

“No es fácil a veces cuando te dicen que no vas a estar, porque el ‘Vasco’ ahí tuvo la cercanía de comentármelo antes de dar la lista y creo que uno se da cuenta cuando deja de hacer cosas o no está al máximo nivel y me sirvió mucho para ponerme a tope”

“Hoy estar de vuelta creo que también me motiva mucho y para mí es una recompensa al esfuerzo y a todo lo que he hecho, y a hora una motivación para seguir trabajando más fuerte”, contó Luis Romo.

LUIS ROMO VE COMO UN BUENOS SINODALES A COLOMBIA Y ECUADOR

Luis Romo señaló que ante Colombia y Ecuador la Selección Mexicana tiene que demostrar que han crecido de cara al Mundial ya que son rivales con mucho potencial

“La verdad que son dos selecciones muy buenas... son selecciones que tienen jugadores jugando en el máximo nivel en el mundo, entonces te ponen a prueba, te exigen al máximo y realmente te va preparando para lo que te vas a encontrar en el Mundial, que es algo muy importante a veces tener roces con los mejores y creo que ellos dos”, apuntó Luis Romo.