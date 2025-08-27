Después de la polémica generada por la actuación de Marco Antonio Ortiz en el partido entre Atlas y América de la j ornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, la Comisión de Árbitros emitió un comunicado para respaldar el trabajo del central.

El organismo señaló que el ‘Gato’ fue elegido para este encuentro debido a su gran trayectoria y aseguró que las decisiones que tomó en el partido fueron las correctas.

“ Marco Antonio Ortiz fue designado para este encuentro en virtud de su sobresaliente trayectoria, su consistencia en decisiones arbitrales de alto nivel y su condición de árbitro internacional, siendo uno de los candidatos contemplados para representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cuenta con el respaldo absoluto de esta Comisión y su historial en partidos relevantes avala plenamente su capacidad para tomar decisiones en el terreno de juego”, detalla el comunicado.

En el mismo comunicado la Comisión de Árbitros detalla algunas jugadas que causaron polémica entre las que destacan lo penales en favor de América y el gol anulado al Atlas.

“ 1. Penal a favor del América por mano (minuto 18): El árbitro sancionó penal por mano del jugador #13 de Atlas (se trata de una mano de bloqueo que ocupa un espacio mayor al natural).

2. Gol anulado al Atlas por fuera de juego (minuto 55): EI VAR le informó al árbitro que previo al gol, el jugador se encontraba en posición de fuera de juego, por lo que el árbitro rectificó su decisión, anulando el gol

3. No penal a favor del América (minuto 45): El árbitro no sancionó penal del jugador #17 de Atlas (se trata de una acción de juego).

4. Expulsión al jugador del Atlas (minuto 81): -El árbitro amonestó al jugador #26 de Atlas por realizar una entrada temeraria, por lo que fue expulsado por segunda amonestación.

5. No sanción de penal para el América (minuto 69): El árbitro no sancionó penal del jugador #5 de Atlas (se trata de un forcejeo entre ambos jugadores).

6. Penal a favor del América (minuto 90+4): El árbitro sancionó penal del jugador #4 de Atlas (se trata de una zancadilla imprudente)”, menciona el comunicado.

Y por último la Comisión de Árbitros reafirmó que las designaciones arbitrales en la Liga MX se basan en criterios de objeto, mérito y transparencia, y pidió mantener el respeto hacia los árbitros.