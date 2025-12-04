Video Domenec Torrent explica el por qué Toluca los puso contra la pared

Doménec Torrent, director técnico del Monterrey, se quejó del arbitraje después del partido que su equipo ganó a Toluca en la ida de las Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Si bien el encuentro careció de jugadas muy polémicas, a Torrent no le causó gracia que, a su juicio, su jugador Sergio Canales sufriera varias faltas y que eso imposibilitara las transiciones de los regiomontanos.

"Iniciamos con cuatro, al igual que el Corcho, los laterales contra los carrileros, hemos jugado contra el tricampeón y ahora contra el actual campeón. En el 2T fue casi imposible hacer contras, no sé si a Sergio Canales le hicieron 30 faltas, buscar a Sergio, descargamos, fuimos a la contra, en el 2T no es que no tuvimos el balón por eso, pero también un poco de eso, no tiene nada qué ver, pero el criterio arbitral de la primera es una y es imposible, un jugador talentoso, cuando recibe de espaldas, para iniciar la contra, era imposible casi llegar", dijo Torrent.

"Debemos tener personalidad, y que el árbitro respete cuando haya faltas en los dos equipos, sobre todo para analizar lo de Sergio Canales, cada vez que lo agarras, siempre digo a los árbitros que el talento se debe cuidar, europeos o extranjeros, entonces bueno, cuando quieres hacer una contra, me preocupa más eso que un partido con faltas, tengo jugadores con personalidad y no se van a esconder, si cada que reciben los agarras, van a ver que no están buenos, no pueden ni jugar, cuando yo entrene en el futbol mexicano, espero que nos toque un arbitraje correcto", agregó el estratega español.

Por su parte, Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, resaltó que está tranquilo por lo que hizo su equipo, a pesar de la derrota, si bien confía en que los Diablos Rojos se harán más fuertes en su casa.

"El plan era, por ahí iniciamos una línea de 5, modificamos a 4 y fuimos más cómodos, la sensación que tenemos y que nos vamos es muy buena, sabiendo que debemos jugar en nuestra cancha, lo que nos queda es ganar. Si me decían que debíamos a inicio del torneo jugar en casa y ganar 1-0, lo compraba, trataremos de hacer la tarea nosotros", dijo el 'Turco'.