Video Chivas y Rayados quieren a la joya del Chicago Fire

La Liga MX está en su fase final con los cuartos de final del Apertura 2025, pero eso no le impide a Chivas y a Monterrey planear el siguiente Torneo Clausura 2026 en busca de algún refuerzo.

Ambos equipos habrían lanzado su respectiva oferta por el jugador Brian Gutiérrez, mediocampista del Chicago Fire, estadounidense por nacimiento, pero mexicano por sus padres.

El jugador de 22 años es pretendido por los clubes de la Liga MX después de que recibiera su pasaporte mexicano, un extra para que no ocupe la plaza de extranjero, así lo reveló el César Luis Merlo, especialista en fichajes.

El equipo de la MLS está en receso y analiza la opción de la venta de Gutiérrez al futbol mexicano, al momento ambas escuadras son viables, aunque no ofertaron precisamente lo que solicita el cuadro estadounidense.