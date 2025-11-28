    Liga MX

    Chivas y Monterrey buscan fichar a Brian Gutiérrez del Chicago Fire

    Ambos clubes quieren reforzarse de cara al Torneo Clausura 2026 con este mediocampista.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Chivas y Rayados quieren a la joya del Chicago Fire

    La Liga MX está en su fase final con los cuartos de final del Apertura 2025, pero eso no le impide a Chivas y a Monterrey planear el siguiente Torneo Clausura 2026 en busca de algún refuerzo.

    Ambos equipos habrían lanzado su respectiva oferta por el jugador Brian Gutiérrez, mediocampista del Chicago Fire, estadounidense por nacimiento, pero mexicano por sus padres.

    El jugador de 22 años es pretendido por los clubes de la Liga MX después de que recibiera su pasaporte mexicano, un extra para que no ocupe la plaza de extranjero, así lo reveló el César Luis Merlo, especialista en fichajes.

    El equipo de la MLS está en receso y analiza la opción de la venta de Gutiérrez al futbol mexicano, al momento ambas escuadras son viables, aunque no ofertaron precisamente lo que solicita el cuadro estadounidense.

    De lograr Guadalajara hacer la transacción, se uniría a los últimos mexicoamericanos que han vestido la camiseta Rojiblanca, como Cade Cowell, Isaac Brizuela, Miguel Ponce, Alejandro Zendejas, entre otros.

    Monterrey enfrentará al América el próximo sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que Chivas hará lo propio en Ciudad Universitaria cuando visite a Cruz Azul el próximo domingo, ambos buscan avanzar a las semifinales del Apertura 2025.

