    Tigres

    Clásico Regio: Monterrey confirma otra baja, pero recupera a jugador clave

    Una buena y una mala noticia para los dirigidos por Doménec Torrent de cara al Clásico Regio de la Liga MX.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Torrent pierde a un jugador y recupera a otro para el Clásico Regio

    El Clásico Regio de este sábado en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX tendrá a un Monterrey con más dudas que Tigres, al menos en su plantel de cara al duelo más importante del norte del país.

    Acorde con Diego Medina, reportero de TUDN, hay noticias mixtas en el conjunto dirigido por Doménec Torrent, que llega a este partido después de perder por 2-0 ante Cruz Azul en la Ciudad de México.

    Por un lado, los Rayados confirmaron este martes la baja de Iker Fimbres, quien de hecho, no aparecerá más en el resto de la temporada regular debido a un problema muscular.

    Además, Erick Aguirre es duda también por lesión. El lateral se ha perdido los últimos tres partidos con los Raydos de Monterrey y se estuma que el jueves o viernes, Torrent tome la decisión de si arriesgarlo o no para el Clásico Regio.

    Quien sí representa buenas noticias es Fidel Ambriz, y es que el mediocampista regresará a la convocatoria y en un momento muy clave, ya que Oliver Torres será baja con la 'Pandilla' para el Clásico Regio debido a suspensión.

    TIGRES TIENE MEJOR PERSPECTIVA EN SU PLANTILLA PARA EL CLÁSICO REGIO


    Acorde con Vladimir García, reportero de TUDN, Ángel Correa entrenó diferenciado en la sesión de este martes, esto, debido a precaución para el conjunto dirigido por Guido Pizarro.

    Hasta el momento, no se tiene reporte o confirmación de que Ángel Correa esté lesionado. El plantel de Tigres se apunta completo para encarar el Clásico Regio ante Monterrey.

