El equipo de Monterrey recibió una mala noticia este domingo de cara a la Jornada 13 del Apertura 2025 luego de darse a conocer que uno de sus jugadores clave tuvo que salir en muletas tras un fuerte golpe en el entrenamiento.

De acuerdo con Diego Armando Medina, para TUDN, lo que se sabe hasta el momento es que Fidel Ambriz es el jugador que sufrió la aparente lesión de gravedad durante la práctica dominical.

"Es una noticia en desarrollo, no tenemos información aún de si es la rodilla, el tobillo o algo más, lo que sí sabemos es que tuvo que salir en muletas de la cancha, no pudo ni siquiera manejar".

Pese a que se desconoce si el futbolista sufrió una falta desmedida o algún tipo de golpe accidental, Fidel Ambriz tuvo que ser asistido en las instalaciones de El Barrial para su traslado al hospital donde se le realizarán estudios para determinar la gravedad de la lesión.

Fidel Ambriz había estando ganando terreno en el XI inicial de Domènec Torrent y la potencial lesión podría relegarlo del importante partido en puerta, ya que Rayados pelea la cima con América y Toluca con cinco jornadas restantes en la fase regular del Apertura 2025.