Liga MX Cruz Azul tiene una hegemonía sobre Chivas en partidos entre ellos En los últimos juegos entre ambos, La Máquina tiene una amplia superioridad ant el Guadalajara.

Video Cruz Azul domina a Chivas en el historial reciente de partidos de Liga MX

Este miércoles 13 de mayo se juega la Ida de Semifinales de Cruz Azul vs. Chivas de la Liguilla del Clausura 2026 donde hay un dato a favor del cuadro de La Máquina.

Más allá de que Guadalajara domine el historial en la Fiesta Grande ante La Máquina en siete eliminatorias que se han enfrentado, la realidad es otra en un rubro diferente.

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Cruz Azul tiene hegemonía ante Chivas en el historial reciente



En la actualidad, Cruz Azul tiene una racha de siete partidos sin perder ante Chivas, el cual no logra conseguir un triunfo en desde el pasado Clausura 2022, que curiosamente fue la última vez que ganó el Guadalajara de visitante ante La Máquina.

Si se ahonda más el dato, los celestes dominan el historial en los últimos 20 partidos con un total de 12 triunfos, por cuatro empates y cuatro victorias de los tapatíos.

Salvo un 2023 en que Chivas logró par de triunfos, el Guadalajara no ha logrado quitarse esa hegemonía que Cruz Azul tiene en los últimos partidos.

Resultados recientes de Chivas vs. Cruz Azul