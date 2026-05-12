Liga MX Chivas recibe a su afición en el hotel previo a la semifinal de ida ante Cruz Azul Una nutrida afición de Guadalajara cantó y alentó a su equipo de cara al juego contra la Máquina.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Enorme serenata de la afición a Chivas previo a la semifinal

Cruz Azul recibirá a Chivas en la ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, este encuentro se disputará en la cancha del Estadio Banorte.

Como parte de la tradición en la Ciudad de México, una numerosa afición Rojiblanca se dio cita en el hotel de concentración del equipo para darles la bienvenida y alentarlos para el partido ante los Celestes.

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Los jugadores del plantel se acercaron a la gente y firmaron autógrafos, banderas, playeras, se hicieron fotos con el público y recibieron palabras de aliento en un ambiente de “fiesta y carnaval”.

Horario y dónde ver el Cruz Azul vs. Chivas de la semifinal de ida