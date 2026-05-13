Liga MX Efraín Juárez ataja rumores y habla de su relación con Antonio Sancho en Pumas El director técnico de Pumas habló acerca de su relación con el vicepresidente del club y las críticas sobre una posible fractura al interior del club.

Video Efraín Juárez se sinceró sobre su relación con Sancho: "No me conocía como técnico"

Efraín Juárez vive su tercer torneo como director técnico de Pumas, contiende por sus primeras Semifinales de la Liga MX tras eliminar al América en los Cuartos de Final y en entrevista con Aldo Farías y Rodrigo Celorio para TUDN habló sobre los rumores que aseguraban una ruptura al interior del club.

Las versiones señalaban un distanciamiento entre Carlos Gutiérrez y Antonio Sancho a lo que Efraín Juárez atajó dichos rumores, habló de un proyecto que avanza y el compromiso que todos tienen en beneficio de Pumas.

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“La directiva no conocía cómo trabajaba, no me escogieron, me escoge el doctor Mejía Barón, entendiendo eso se unen a un proyecto que está caminando y es conocerlos día a día. A Toño y a Carlos los conozco hace años, Toño estuvo en mi boda.

“Nos conocemos en otro ámbito, no nos conocemos en el trabajo y todavía nos seguimos conociendo y eso generaba, a lo mejor choques, de esos choques en el futbol. Decían que se están peleando, no tienen buena relación; ahora todo ha caminado y creo que se sienten orgullosos de entrar a un proyecto que estaba caminando y está en una Semifinal, ellos no lo empezaron pero lo pueden concluir y tienes que sentirte privilegiado.

“ Hacen todo en pro de ganar, de creer, hoy que ya nos conocemos, que saben quién soy como entrenador, nos estamos entendiendo y eso hace que estemos en crecimiento y este club está cambiando y creo que no se le da la dimensión merecida a lo que hemos hecho, se ha hecho un trabajo excepcional, me siento orgulloso porque no es fácil.

“Fue un cambio radical, empezar desde la raíz, trabajar, meter, creer mientras las cosas no se daban. Agradezco a mi presidente porque cuando las cosas no se daban el tipo no se inmutó”, recalcó Efraín Juárez de manera directa y de cara a la Semifinal de ida frente a Pumas.

EFRAÍN JUÁREZ HABLA DE SU FILOSOFÍA EN PUMAS

El director técnico de Pumas también habló de su estilo y filosofía en el futbol, no por cambiar de equipo deba cambiar sus ideales, pues sólo cambia de club, no de forma de juego.

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“Yo no cambio equipos de futbol, yo cambio clubes. Me pasó en Colombia, me pasó en Lieja, Brujas. ¿Crees que voy a cambiar alma, idea, filosofía? No, cambiamos clubes y los clubes es íntegro.

“Desde la afición, el marketing, que se hable todo el tiempo de pumas, que seas líder, que se vendan jugadores. No vengo a cambiar equipo el futbol”, indicó Efraín Juárez de manera enérgica de cara al partido de Semifinales de la Liga MX Clausura 2026.