    Liga MX

    Horario y dónde ver el Cruz Azul vs. Chivas de la semifinal de ida Clausura 2026

    La Máquina y Guadalajara revivirán su enfrentamiento de cuartos de final del torneo pasado.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Liguilla Clausura 2026: Horario y dónde ver Cruz Azul vs. Chivas de Semifinales

    Cruz Azul recibirá a Chivas en la ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, este encuentro se disputará en la cancha del Estadio Banorte.

    La Máquina llegará tras dejar en el camino a la escuadra de Atlas, en una llave que fue hasta cierto punto, sencilla, ya que en el partido de vuelta no tuvo problema para sacar el triunfo.

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    Guadalajara por su parte, tuvo que emplearse a fondo para lograr eliminar a Tigres, ya que al empatar el global, el conjunto Rojiblanco avanzó por la posición en la clasificación general.

    El último duelo entre Cruz Azul y Chivas se vivió en la Jornada 7 del Clausura 2026, el partido en el Estadio Cuauhtémoc finalizó con marcador de 2-1 a favor de los Cementeros.

    Horario y dónde ver el Cruz Azul vs. Chivas de la semifinal de ida

    • Fecha: Este partido será el próximo miércoles 13 de mayo en la cancha del Estadio Banorte.
    • Horario: El partido comenzará a las 20:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 22: 00 horas del Este, 21:00 horas del Centro y 19:00 horas del Pacífico.
    • Dónde ver: Este partido lo podrás disfrutar a través de Canal 5, TUDN y ViX en México, en Estados Unidos lo verás a través de TUDN.
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