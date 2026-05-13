Liga MX Pachuca vs. Pumas: Efraín Juárez asegura que el escenario más difícil era América Para el director técnico de Pumas hay una nueva exigencia en la Liguilla y añadió que no tiene ningún compromiso con alguien, “tengo responsabilidad con el club”.

Video La prueba más dura ya pasó: Pumas y la nueva exigencia de la Semifinal

Para Efraín Juárez, director técnico de Pumas, pasó lo más complicado que era eliminar al América en Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026, luego de hacerle frente en la ida en el Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, y pese a clasificar con empate global, pero con el criterio de desempate por la posición en la tabla de su lado.

“El partido más complicado eran los Cuartos de Final, sea el rival que sea, le agregas que es el América, le tienes que hacer goles para pasar. Ahora, pasando esa experiencia, el equipo tiene que ser sensato.

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“América en el Azteca tienes que hacerle partido, jugar al tú por tú, son los escenarios, el escenario más complicado para Pumas eran los Cuartos de Final, ibas contra el ocho porque tenías que ganarle, le sacas 15 puntos. No era el América, era el escenario, pasando ese escenario nos toca Pachuca, son otras circunstancias.

“Ese partido en Cuartos de Final tenías que ganarlo como sea, con Pachuca ya pasamos eso, como sea la pasamos y tenemos que ser un equipo que hemos aprendido pero sensato. Hoy cambian los escenarios y es la Semifinal”, apuntó Efraín Juárez de cara a sus primeras Semifinales en el futbol mexicano como entrenador.

EL NUEVO RETO DE EFRAÍN JUÁREZ, CONSEGUIR EL TÍTULO PARA PUMAS

El estratega de los auriazules no se olvida de la noble y leal afición de Pumas de cara a las Semifinales en busca de la primera Final de Efraín Juárez en la Liga MX en lo que es su tercer toreo con los de la UNAM.

“Haremos lo que esté en nuestras manos y ojalá podamos concluir con algo que necesita nuestra gente. En el Azteca la gente del América me aplaudía porque se siente identificada de lo que hacemos porque estamos muchas veces tan reprimidos que cuando se identifican con tipos auténticos que van más allá.

“No tengo compromiso con nadie, tengo responsabilidad con el club”, señaló Efraín Juárez en entrevista con TUDN de cara al partido de ida de las Semifinales que se disputará en el Estadio Hidalgo este jueves dentro del Clausura 2026.