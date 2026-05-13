Liga MX Pachuca vs. Pumas: Esteban Solari lanza advertencia de cara a las Semifinales El director técnico del Pachuca advierte que Pumas es un equipo “contundente”, pero destacó las cualidades con las que pueden superarlos.

Video Así visualiza la semifinal ante Pumas el técnico de Pachuca

Esteban Solari, director técnico del Pachuca, habló en entrevista con TUDN de cara al partido de Semifinales frente a Pumas como parte de la Liguilla del Clausura 2026, destacó las cualidades de su rival, pero también destacó las áreas de oportunidad de su equipo para conseguir el boleto a la Final.

“La eliminatoria con Pumas es una eliminatoria que para mí es muy equilibrada, nos enfrentamos dos equipos muy dinámicos, va a ser muy intensa, muy disputada. Me parece que ambos equipos tenemos una identidad bastante clara de juego.

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“Quizás la responsabilidad al jugar de local siempre va a ser nuestra y nosotros con nuestra gente en casa lo hemos hecho todo el torneo y lo vamos a seguir haciendo, no importa el rival, no importa la instancia, vamos a salir a buscar el partido, a ser un equipo como fuimos siempre, presionante, que trata de generar opciones de gol”, indicó Esteban Solari a TUDN.

Pachuca jugará la ida como local en el Estadio Hidalgo este jueves para luego visitar el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria para el juego de vuelta que defina al primer finalista de la competición y que para entonces se sabrá quién es su rival, el ganador entre Cruz Azul y Chivas.

“Hay que contener a Pumas porque es un equipo muy contundente, las ocasiones que genera tiene mucha efectividad, tiene dos delanteros que son rápidos, potentes, juegan mucho a la espalda de los defensas y que realmente tenemos que cuidar porque tienen mucha calidad ofensiva, la gente que se incorpora de en medio, son buenas en pelota parada.